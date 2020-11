Grêmio supera Cuiabá outra vez e avança à semifinal da Copa do Brasil

Pela 15ª vez em 27 participações, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (18), o Tricolor voltou a vencer o Cuiabá – agora em Porto Alegre, por 2 a 0. No duelo anterior, na Arena Pantanal, há uma semana, a equipe gaúcha já havia ganhado por 2 a 1.

por Redação

O time de Renato Portaluppi chegou a 11 partidas de invencibilidade na temporada e aguarda aquele que se classificar entre São Paulo e Flamengo, que fazem o segundo jogo do confronto às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta, no Morumbi, na capital paulista. O Tricolor venceu por 2 a 1 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e tem a vantagem do empate.

Diego Souza precisou de apenas 9 minutos para aumentar a vantagem no placar agregado. Ele recebeu cruzamento do também atacante Pepê pela esquerda e cabeceou para as redes. O camisa 29 quase ampliou 3 minutos, após nova assistência de Pepê, em chute que foi para fora.

A dupla funcionou novamente aos 20, com Diego Souza aproveitando o rebote de uma escorada do companheiro, mas o gol foi anulado por impedimento do meia Matheus Henrique, no início do lance. Aos 24, mais um tento gremista descartado: David Braz cabeceou a bola alçada na área pelo meia Jean Pyerre, mas, como estava a frente da zaga, a jogada não valeu.

O Cuiabá esboçou uma pressão, mas foi o Grêmio que chegou ao segundo gol – novamente com a dupla Pepê e Diego Souza. O primeiro puxou o contra-ataque e rolou para o segundo praticamente liquidar o confronto, aos 41 minutos. Nos acréscimos, o atacante Everton teve a chance do terceiro gol em rebote do goleiro João Carlos, mas finalizou ao lado da meta.

A segunda etapa teve ritmo bem menos intenso que a inicial. O Dourado tentou diminuir o prejuízo em lances de bola parada e jogadas armadas pelo meia Élvis, mas sem grande perigo. Já o Tricolor aproveitou a vantagem confortável no marcador agregado e administrou o resultado até o apito final.

As equipes voltam a se concentrar nos respectivos campeonatos brasileiros. Neste sábado (21), o Cuiabá recebe o CSA às 19h, na Arena Pantanal, pela 22ª rodada da Série B. No domingo (22), o Grêmio visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h30, em jogo da 22ª rodada da Série A.

