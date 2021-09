O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e em parceria com a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFTV), realiza, neste final de semana, o Circuito Tocantinense de Futevôlei. As duplas se enfrentarão nos dias 11 e 12 de setembro (sábado e domingo), nas arenas da Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso, em Palmas.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, as parcerias com federações esportivas são uma determinação do governador Mauro Carlesse visando o incentivo às competições e à prática de esportes no Tocantins. “Por determinação do Governador, a Seduc tem apoiado atletas e federações na realização e na participação em competições esportivas. O Governo entende que o incentivo ao esporte gera resultados positivos para a sociedade como um todo”, pontuou a gestora.

Haverão disputas nas categorias Iniciante, Série C, Série B, Série A, A com B e categoria Misto (que envolve duplas formadas por um atleta do sexo masculino e uma atleta do sexo feminino).

Os competidores que ainda desejam participar do circuito podem se inscrever até esta sexta-feira, 10. Para realizar a inscrição, basta entrar em contato com a Federação, por meio do número (63) 99918-1985. São aceitas inscrições de duplas masculinas e mistas.

“Já estamos com cerca de 130 duplas inscritas. Por conta do feriadão desta semana, optamos por estender as inscrições até o final da semana”, explicou o superintendente de Juventude, Esportes e Lazer, Clay Rios.

De acordo com a organização do circuito, as partidas serão divididas da seguinte forma:

Sábado, 11

8h – Série C

13h – Mista

15h – A com B

Domingo, 12

8h – Iniciante

13h – Série B

15h – Série A

O presidente da Federação Tocantinense de Futevôlei, Leonel Augusto Nogueira de Souza, reforçou a expectativa para a etapa do circuito no final de semana. “Estamos com uma expectativa muito boa, pois estamos retornando gradativamente com as competições esportivas e esperamos ter cerca de 150 duplas inscritas. Estão vindo atletas de todo o Tocantins e de outros estados, como o Pará e Goiás”, completou.

Para ele, a parceria com o Governo do Tocantins foi fundamental para a realização do evento esportivo. “É uma parceria extremamente positiva, desde o momento em que a Seduc nos procurou. É de grande importância”, completou.

Premiação

Os vencedores de cada categoria receberão medalhas e premiações em dinheiro. Para a categoria Iniciante o prêmio é de R$ 1.100; categoria Misto, R$ 1.200; Série C, R$ 1.300; categoria A com B, 1.400; Série B, R$ 1.400 e Série A, R$ 2.000.