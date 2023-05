por Redação

Os servidores dos 36 municípios que integram a Regional de Gurupi dos Jogos dos Servidores precisam ficar atentos aos prazos. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, divulga o calendário desta etapa. Os servidores terão até o dia 31 de maio para enviar suas inscrições. O Congresso Técnico está previsto para o dia 27 de junho, às 14h30. A competição desta regional inicia no dia 10 de agosto.

A competição será realizada em três regionais: Palmas, Araguaína e Gurupi, de modo a possibilitar o envolvimento do maior número de municípios. As inscrições para a Regional de Palmas já se encerraram. Já os servidores da Regional de Araguaína poderão se inscrever até o dia 26 de julho. A relação completa dos municípios que integram cada regional e as fichas de inscrições estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude pelo link https://www.to.gov.br/ seju/jogos-dos-servidores/ 41oltxjv5vhh.

Os Jogos promoverão a integração entre os servidores do Tocantins, por meio de disputas no futsal, futebol society, vôlei de praia, voleibol, tênis de mesa, xadrez, natação, corrida de rua (5 km) e futevôlei. As dúvidas relativas aos Jogos dos Servidores podem ser consultadas através do email [email protected] ou pelo WhatsApp (63) 9 9268-4152.

As regularizações dos atletas serão de responsabilidade dos participantes. As fichas de inscrições deverão ser assinadas pelo gestor do órgão ou o responsável pelo setor de Recursos Humanos. Para validar a inscrição, cada servidor deverá entregar no primeiro jogo da sua modalidade, 2 kg de alimentos.

Regional Palmas

No dia 17 de maio, será disponibilizado no site da Secretaria dos Esportes e Juventude, as tabelas com os confrontos e horários de jogos. Também será divulgado o percurso da corrida de rua e demais detalhes da competição. A abertura da regional de Palmas será no dia 17 de junho, às 8h30, na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso. Mais de 20 municípios estão confirmados nessa etapa.