por Redação

O Governo do Tocantins publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira, 20, o decreto de nº 6.649, que estabelece o expediente excepcional dos órgãos públicos nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa do Mundo de 2023. A decisão que dispõe sobre o período das partidas, foi assinada pelo governador Wanderlei Barbosa e atende a uma demanda da secretária de Estado da Mulher; Berenice Barbosa.

De acordo com o decreto, nos dias em que a Seleção Brasileira Feminina estiver em campo, os servidores públicos poderão cumprir sua jornada de trabalho em horários reduzidos. O expediente será no dia 24 de julho e também no dia 2 de agosto de 2023, das 13 às 18 horas.

O governador Wanderlei Barbosa conferiu que o objetivo do decreto é permitir que os servidores possam torcer e apoiar a seleção feminina brasileira durante a competição internacional. “Sou um grande incentivador do esporte no Estado e acredito muito no potencial das nossas jogadoras. Vamos torcer pela nossa seleção feminina, incentivar e fortalecer o esporte entre as mulheres”, afirmou.

Para a secretária da Mulher, Berenice Barbosa, o momento é oportuno e o decreto fortifica o papel da sociedade em dar apoio e incentivo às mulheres no esporte, destacando ainda o protagonismo feminino no futebol. “Vamos torcer pelas nossas atletas em campo e fortalecer o papel delas no futebol. A flexibilidade nos horários de trabalho mostra o compromisso do Governo do Tocantins, não só com o esporte, mas com o papel e protagonismo da mulher na sociedade”, comentou a secretária.

É importante ressaltar que o decreto estabelece que os dirigentes dos órgãos e entidades do poder executivo devem garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais. Dessa forma, atividades que exijam plantão permanente serão mantidas normalmente.