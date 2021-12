Em solenidade de assinatura de convênio para Fortalecimento de Investimentos nos municípios, nesta terça-feira, 28, o governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assegurou investimentos da ordem de R$ 57.237.365,23 para serem destinados ao fortalecimento do esporte em 55 municípios tocantinenses. O secretário executivo da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz, participou do evento realizado no auditório do Palácio Araguaia, com a presença de prefeitos, deputados e secretários de estado.

Os convênios entre o Governo do Tocantins, por meio da Seduc, e os municípios vão assegurar a execução de obras esportivas tais como a construção de complexos poliesportivos e de lazer municipal, reforma e ampliação de quadras esportivas e reforma e ampliação de campos de futebol, dentre outros. Os projetos já se encontram empenhados para serem executados no exercício financeiro de 2022.

“Começamos um novo projeto de confiança com os municípios, cuidando das estruturas dos espaços destinados à prática esportiva das nossas crianças e jovens. Estamos destinando investimentos para reforma e ampliação das praças esportivas nas nossas cidades, melhorar o ambiente escolar dos nossos jovens estudantes e também priorizar os nossos profissionais para assegurar uma educação de qualidade no Estado”, destacou o governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

O secretário executivo da Seduc, Fábio Vaz, destacou a importância dos investimentos aos municípios. “É o Governo do Estado atendendo as necessidades dos municípios. Quando transferimos recursos para os prefeitos executarem obras nós trazemos credibilidade aos municípios. Nós precisamos estar preparados para acolher os nossos jovens da melhor forma possível, sobretudo desse público que tanto sofreu nesse período de pandemia”, ressaltou.

Repasse transporte escolar

Durante o evento, o Governador ainda anunciou que está viabilizando, juntos aos órgãos competentes, para que os recursos do transporte escolar oriundos do Governo Federal sejam repassados diretamente aos municípios, sem encaminhamentos do Estado. “Esse repasse direto do tesouro federal é uma solicitação dos prefeitos importante que precisa ser assegurada para que os municípios possam atender melhor os estudantes que dependem do transporte escolar”, afirmou Wanderlei Barbosa.

Segundo Fábio Vaz essa é uma demanda antiga dos gestores municipais. “É um sonho dos prefeitos. 70% dos estados brasileiros já repassam o recurso direto para os municípios. O Tocantins fazia parte de uma minoria, dificultando os municípios, devido à morosidade financeira no Estado”, frisou o secretário executivo da Seduc.