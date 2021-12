Ele afirmou ainda que pretende incentivar o futebol amador em todo estado e que pretende criar a Fundação de Esportes para dar aporte às competições desportivas no Estado.

“Vamos criar a fundação de esportes para que a gente possa fomentar campeonatos como este e fazer o resgate porque nós gostamos de futebol, é a atração que o brasileiro mais gosta e é o esporte mais popular do povo brasileiro”, disse o governador interino, Wanderlei Barbosa durante visita a Gurupi.

O governador falou ainda sobre a sua paixão pelo futebol, assim como a maioria dos brasileiros.

“Nós queremos fazer as Copas Amadoras por todo estado e depois fazer a supercopa envolvendo todos os campeões e vices para a gente para sabermos qual é o melhor que temos em nosso estado”.

O governador chegou ao Campo do Nova Fronteira acompanhado do deputado Léo Barbosa, do presidente da LETA, Wilson Castilho, do presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Maciel (PSL), e dos vereadores Rodrigo Ferreira (PODE) e Débora Ribeiro (PTB). Também acompanharam o governador o ex-vereador Eduardo Fortes (DEM), Edinho Fernandes (PROS), Alex da Exclusiva (PROS) e o ex-vereador Soró (DEM). Em seguida o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira foi de encontro ao governador.

Mais de 500 atletas de seis cidades

Segundo o presidente da LETA, Wilson Castilho, neste final de semana acontece a segunda rodada e a terceira rodada da primeira fase acontece dia 08 de janeiro.

“São 16 equipes com mais de 500 atletas. São 10 equipes de Gurupi e 06 das cidades circunvizinhas (Dueré, Formoso do Araguaia, Figueirópolis, Cariri, Jaú e Vila São Miguel de Peixe). A final acontece às 9h30 da manhã do dia 30 de janeiro”, disse Castilho. Ele explica que o campo do Nova Fronteira recebe cada final de semana 2 mil pessoas e é considerado o maior competição de futebol Amador do Norte do Brasil