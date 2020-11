Governador em exercício, Antonio Andrade, recebe equipe sub-17 da Escolinha da Polícia Militar no Palácio Araguaia

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Antonio Andrade, recebeu na tarde desta quinta-feira, 19, no Palácio Araguaia, a equipe sub-17 da Escolinha de Futebol da Polícia Militar (PM), que vai representar o Tocantins na Copa do Brasil Sub-17, em São Paulo. A equipe tocantinense está se preparando para a competição e estreará contra o time do São Paulo, na próxima quarta-feira, 25.

Por Redação

O time do 1° Batalhão da Polícia Militar (BPM) é formado em parceria com o projeto Cidadãos do Futebol, criado pelo ex-jogador César Sampaio. Ao todo, 32 equipes vão participar de um dos principais torneios em âmbito nacional desta categoria. Neste primeiro momento da disputa, serão 16 confrontos disputados em jogo único. O atual campeão do torneio é o Palmeiras, que faturou o título em 2019, em duelos contra o São Paulo na final.

Antonio Andrade afirmou que é motivo de satisfação receber os jogadores, porque é uma forma de incentivar um projeto de tamanho alcance social, que oportuniza a dezenas de jovens condições de desenvolver uma profissão. “Eu parabenizo o coronel Jaizon Veras e o tenente-coronel Coelho, pelo trabalho que estão desenvolvendo. Muitos jovens sequer tinham essa intenção e a oportunidade de desenvolver essa habilidade e caminhar dessa forma. É um trabalho que temos que estender para o Estado inteiro, porque representa inclusão social e profissional. Sabemos da importância de dar oportunidade para um jovem, principalmente na área esportiva, porque é o que eles mais gostam”, ressaltou o Governador em exercício, desejando sucesso à equipe na competição.

Para o coronel Jaizon Veras, esse trabalho representa inclusão social e um compromisso da Polícia Militar com os jovens atletas. “A Escolinha vai além do esporte e busca também a formação de cidadãos. É um trabalho muito interessante e que faz parte de um dos objetivos da corporação”, destacou o Comandante-geral.

Lucas Eduardo Nunes, técnico do time, afirmou que a equipe está focada nos trabalhos físicos e no emocional pra uma boa participação no certame. “Melhoramos o desempenho físico, tático e emocional. Dentro de campo, estamos organizando para que eles tenham condições de enfrentar o São Paulo de igual para igual. Eles estão extremamente motivados”, comentou.

Participantes

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Athlético-PR, São Paulo, Atlético-MG, Fluminense e Sport, Ceará, CSA, Londrina, Criciúma, Brasil-RS, Confiança, América-RN e River-PI, São Raimundo-RR, Jacuipense, Maranhão, Galvez-AC, Dom Bosco-MT, Trem-AP, Gama e Cruzeiro-RS, São Raimundo-AM, Porto Vitória-ES, Trindade-GO, Santo Antônio-MS, Desportiva-PA, VF4-PB, Avaí-RO e Escolinha do Primeiro BPM do Tocantins.