da redação

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, reforçou o compromisso do Governo do Tocantins em realizar melhorias e investimentos das praças esportivas. “A Secretaria dos Esportes e Juventude tem buscado olhar com atenção para todos os municípios. É uma reforma aguardada por toda a comunidade de Cariri. Esse trabalho será feito para melhorar a prática dos esportes no município”, afirmou.

A reforma geral inclui investimentos na cobertura metálica; instalações elétricas e hidrosanitárias; sistema de proteção e combate a incêndios; além de outras melhorias.

O diretor de Esportes e Lazer, Luciano Oliveira, também destacou o trabalho que será realizado pelo Governo do Tocantins na referida praça esportiva. “Estivemos em Cariri junto com a equipe de fiscalização da Secretaria dos Esportes e Juventude e a equipe responsável pela obra. A reforma contempla a substituição das estruturas, reforma na cobertura, banheiros e vestiários, piso da quadra, além de outras readequações, pintura geral e sistema de proteção e combate a incêndios”, explicou.