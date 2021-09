A titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, recebeu nesta semana representantes do futebol profissional tocantinense. A reunião foi voltada para a discussão de um trabalho conjunto entre as partes para o fortalecimento do esporte no Estado.

da redação

Participaram do encontro representantes do Gurupi Esporte Clube, do Interporto, do Tocantins (time de Miracema), do Nova Conquista Paraíso, do Capital (time de Palmas), do Palmas Futebol e Regatas e do presidente da Associação Tocantinense de Clubes de Futebol Profissional do Tocantins, que também representou as equipes de Araguacema e Tocantinópolis.

De acordo com a titular da Seduc, Adriana Aguiar, o Governo do Tocantins tem realizado um trabalho voltado para o desenvolvimento do esporte. “A pauta que nos foi colocada está diretamente ligada com a nossa proposta de trabalho de atuar junto com os representantes do esporte para fortalecer cada vez mais a prática esportiva no Estado”, pontuou.

Adriana Aguiar destacou ainda que o esporte cumpre uma função social muito importante. “Alinhado à educação, promove a formação integral dos nossos jovens, que passam a ter foco e se distanciam de diversos problemas sociais”, ressaltou.

O presidente da Associação Tocantinense de Clubes de Futebol Profissional do Tocantins, Ricardo da Silva Carreira, explicou o objetivo da reunião. “Hoje, desenvolvemos um trabalho social muito importante com os times de base e estamos discutindo com a Seduc mecanismo de compensação, que possa fortalecer ainda mais a prática esportiva”, apontou.

Ricardo da Silva destacou ainda que a Gestão tem mantido um olhar muito atento para o esporte. “O Governo tem demonstrado que quer o desenvolvimento do esporte, por meio das ações que tem desenvolvido, como o apoio à realização de campeonatos e a parceria com algumas federações. Dessa forma, queremos, junto com o Governo, buscar novos parceiros”, destacou.