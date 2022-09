por Lenna Borges/Governo do Tocantins

Para os atletas tocantinenses, das modalidades de Voleibol e futsal, encerrou nessa sexta-feira, 9, a primeira fase das competições nos Jogos da Juventude 2022. Neste segundo bloco, 40 atletas do Tocantins, estão disputando uma colocação de destaque no ranking nacional.

O futsal feminino, disputando a terceira divisão, foi o único classificado para a próxima fase, a semifinal, após sair vitorioso nos três jogos disputados. A estreia foi contra os donos da casa, Sergipe, por 5 x 1, após derrotou o time do Amazonas, por 4 x 1, e a disputa dessa sexta-feira contra Roraima, por 9 x 1.

Neste sábado, já joga contra o time do Espírito Santo, com uma vitória consegue subir para a segunda divisão. Um feito nunca alcançado pelo futsal feminino tocantinense.

O futsal masculino disputava a segunda divisão e não foi classificado. Na competição, perdeu para a equipe de Mato Grosso por 0 x 3, conseguiu um empate com a seleção do Rio de Janeiro de 3 x 3, e encerrou a primeira fase com vitória de 5 x 3 contra o time do Espírito Santo. Continua na competição para garantir a permanência na segunda divisão.

Voleibol

O Voleibol feminino, que disputava na segunda divisão, estreou com derrota para o time do Mato Grosso por dois tempos a zero; ganhou o segundo contra o Rio Grande do Norte (2 x 0) e perdeu o último nessa sexta-feira, por 2 x 1, para a seleção do Mato Grosso do Sul. Segue na competição para defender a permanência na segunda divisão.

Já o voleibol masculino, que disputava na terceira divisão, após perdeu os três jogos, por 2 x 0, jogando contra as seleções de Mato Grosso, Rondônia e Alagoas. Neste sábado continua na competição em busca de uma melhor qualificação no ranking.

Atleta do voleibol, da cidade de Tocantinópolis, na região do Bico do Papagaio, Guilherme Moraes Milhomem, 17 anos, participa pela primeira vez dos jogos e disse que está sendo uma experiência incrível de aprendizagem, tanto para ele quanto para os outros atletas do time.

“Mesmo não obtendo vitória nos jogos classificatórios, a derrota também faz parte da nossa construção como atleta e como indivíduo, e vamos levar toda essa experiência para nossa vida. Cada um de nós terá uma conquista pessoal diferente e como este é meu último ano de competições nos Jogos da Juventude quero dizer aos atletas que vão continuar, que tem ainda um ou dois anos, para não desistirem, para continuarem lutando e treinando”.

Bastante emocionado, Guilherme agradeceu a oportunidade, especialmente aos professores e técnicos. “Pessoalmente tenho muito a agradecer ao meu técnico por me incentivar e por depositar confiança em mim, por me escalar para participar dos Jet’s [Jogos Estudantis do Tocantins], me fez ser melhor na minha posição dentro da quadra, agora vou tentar continuar e ajudar meu time a chegar o mais longe possível”.

Fique por dentro

Ainda do segundo bloco, chegam neste sábado, 10, em Sergipe, os quatro atletas que vão competir na prova do ciclismo, que começa neste domingo, 11. Na terça-feira, 13, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulga o boletim com a classificação geral dos times nas categorias disputadas no primeiro e segundo bloco.

Neste domingo, 11, sairá de Palmas 44 atletas e três dirigentes para os jogos de handebol e basquete (masculino e feminino). E o quarto e último bloco sai de Palmas na terça-feira, 13, três dirigentes e 13 atletas para as disputas nas modalidades de judô e ginástica rítmica.

Os Jogos reúnem os melhores atletas de cada estado da federação e do Distrito Federal, de 15 a 17 anos. Do Tocantins, participam dos jogos 136 atletas, de escolas públicas e privadas que foram classificados nas fases dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jet’s) realizados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O evento está sendo realizado em Aracaju (SE).