Share on Twitter

Share on Facebook

A nova temporada do campeonato espanhol já começou. Agora pode acompanhar todos os seus jogos no site de estatísticas desportivas. Aqui todos os jogos de hoje são cobertos com o maior detalhe possível. Isto significa que nenhuma notícia importante lhe passará ao lado. É também fácil assistir aos confrontos que envolvem “Valência”. Esta época o clube está a ter mais dificuldades, mas há algumas mudanças positivas.

Sem dúvida, a principal tarefa dos “morcegos” na actual campanha será a luta por um lugar na zona da Taça Europeia. Para fazer face a este objectivo, a equipa chegou mesmo a entrar no mercado de transferências. Marcos Andre tornou-se “Valência”, assinando pela primeira vez em 2 anos. O avançado brasileiro mudou-se de Valladolid.

O atacante custou ao clube quase 9 milhões de euros. Como é que a sua transferência irá afetar os jogos de hoje um todos os pode informar-se sobre outros fatores no website de estatísticas desportivas. Os “morcegos” têm uma longa e ocupada campanha à sua frente. Se a equipe espera gastá-la a um nível decente, é necessário começar agora para mostrar o máximo das suas capacidades.

Como é que está La Liga tabela agora mesmo?

Pode seguir todos os sucessos da equipe no site de estatísticas desportivas. Aqui é fácil de descobrir como La Liga tabela parece agora mesmo. Todos os dados são atualizados em tempo real. Quanto às perspectivas de “Valência” na atual campanha, é claro, para entrar na zona da Eurocup, o clube precisa não só de mostrar o seu melhor, mas também de contar com os erros de fogo dos concorrentes directos. Até agora, os pontos fortes dos “morcegos” podem ser chamados:

Não é uma má química dos jogadores. Muitos jogadores já estão na mesma equipe há muito tempo. Devido a isto, desenvolveram um bom entendimento entre eles. Isto leva ao facto de no campo quase nunca permitirem erros. A presença de líderes individualmente fortes no plantel. As estrelas são capazes de decidir a favor de “Valência”, não só num episódio em particular, mas também no jogo como um todo. O progresso de muitos jovens jogadores talentosos, que no último ano conseguiram atingir um novo nível de qualidade.

No entanto, será isto suficiente para tornar possível a tabela La Liga posição elevada? Pode informar-se sobre isto no website de estatísticas desportivas. Uma época movimentada acaba de começar, mas já nos conseguiu agradar com confrontos interessantes. Agora é fácil segui-los em tempo real.

Observar as oposições envolvendo os “morcegos” é sempre interessante, porque eles praticam o futebol de ataque que os adeptos gostam e podem trazer resultados.