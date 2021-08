O 4º Batalhão de Polícia Militar encerrou, nesta quarta-feira, 25, as atividades em comemoração ao Dia do Soldado, com a realização de um torneio de futebol. As partidas ocorreram no campo que fica na nova sede da Unidade.

da redação

As comemorações tiveram início terça-feira, 24, com realização do 1º Torneio de Abordagem Policial do 4º BPM, em comemoração ao dia do Soldado. Os eventos foram realizados em parceria com a Associação das Praças e Servidores Militares do Estado do Tocantins (ASPRA).

A grande final ficou entre as equipes da Força Tática e PCS/Oficiais. o evento contou com a participação do comando do 4º Batalhão tenente-coronel Weslley Dias Costa e Major Dennys Gomes Dalla e do presidente da ASPRA, Sargento Danúbio Gonçalves de Lima.

As equipes do torneio de futebol society foram formadas por militares da ativa e da reserva remunerada, lotados em toda área do 4º BPM. Teve premiações de medalhas e troféus ao primeiro, segundo e terceiro colocados.

Times vencedores:

1º Lugar: Time da Força Tática do 4º BPM

2º Lugar: Time do PCS/Oficiais.

3º Lugar: Time da 1ª Companhia Operacional.

O Comandante parabenizou a todos os seus oficiais e praças que contribuíram para a realização desta festa, congratulando toda a tropa pelo Dia do Soldado, e agradecendo a presença dos familiares e amigos.