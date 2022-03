O “Barcelona” da Catalunha é um clube que na década de 2010 começou a cometer muitos erros no mercado de transferências. No entanto, por muito tempo não foi crítico para a equipe. A propósito, agora sua aposta online no site 1xBet pode ser feita para todos os jogos que envolvam esta equipe.

Se falarmos das falhas de transferência dos catalães, elas incluem a assinatura de Aleix Vidal. O jogador entrou para a equipe em 2015. Ele se mudou do "Sevilla" por sólidos 17 milhões de euros.

No geral, no momento da assinatura, parecia que Vidal era uma boa transferência. Ele é jovem, com experiência de jogar na Primera. Muitos o posicionaram como um substituto para Dani Alves, que já tinha 32 anos. No entanto, a realidade acabou se revelando um pouco diferente. Vidal perdeu a luta por um lugar na escalação inicial para Sergi Roberto sem chances.

Em geral, enquanto Vidal fez pelo menos aparições ocasionais nas campanhas de 2015/16 e 2016/17, em 2017/18 ele raramente esteve nem mesmo no plantel. Na maioria das vezes, se ele apareceu, foi contra os azarões da Divisão Primera ou em jogos de copa. Como resultado, no verão de 2018, ele foi vendido de volta ao "Sevilla". Somente o "Barcelona" recebeu para ele apenas 9 milhões de euros.

Por que Vidal não conseguiu jogar em “Barcelona”?

Aleix Vidal é um jogador cujas qualidades fortes foram simplesmente superestimadas em um certo ponto. Sim, ele era bom em um certo nível, mas claramente ele não era bom para uma equipe de nível "Barcelona".

Se tivéssemos que destacar as principais razões do fracasso do defensor no campo das “granatas azuis”, então entre elas devemos necessariamente incluir:

A natureza traumática do jogador. Ele se lesionou regularmente e levou muito tempo para se curar. Os competidores, incluindo o já mencionado Sergi Roberto, tiraram proveito disso. Problemas psicológicos. O jogador estava sob pressão de críticas e não podia mostrar todos os seus pontos fortes. Falta de confiança por parte dos mentores. Nem Luis Enrique nem Ernesto Valverde viram o jogador no plantel principal com regularidade.

Na verdade, essa transferência arruinou a carreira de Vidal e foi mais longe.