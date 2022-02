Um grupo de torcedores do Gurupi planejam fazer um movimento solicitando o retorno do ex-dirigente do clube Wilson Castilho, após derrota do Camaleão do Sul para o Capital por 3 a 0 neste final de semana.

Da redação

Segundo um torcedor que conversou com o Portal Atitude o descontentamento é enorme após o clube ainda não vencer no campeonato Tocantinense deste ano. A última vitória do Camaleão foi em dezembro de 2020 na gestão Castilho, que deixou a presidência do clube em janeiro do ano passado.

“Acompanhamos o Gurupi e estamos passando vexame e vergonha com um time apático desde o ano passado. O Gurupi é grande no estado e queremos o retorno do Wilson Castilho, que é o único da cidade que sabe conduzir o time. Vamos mobilizar nesta semana para pedir a volta dele”, disse o torcedor Domingos.

Os torcedores estão insatisfeitos com o atual presidente Alex Rodrigues. No final da partida deste último sábado Alex chegou a desabafar contra o comentarista esportivo Jonair Rocha. “Se você tem problema comigo discuta e resolva comigo”, declarou durante entrevista ao canal RR10.

Neste domingo o presidente pediu desculpas pelo episódio e declarou que não pegou a direção do clube por interesse. “O Castilho foi obrigado a deixar o Gurupi por falta de recursos financeiro, eu tive a infelicidade de fazer parte da Diretoria que assumiu e a bomba caiu na minha mao. Nunca tive e não tenho interesse em ser o Presidente do Gurupi”, disse Alex em um grupo de aplicativo de celular.