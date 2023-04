da redação

A partida decisiva foi realizada neste domingo (9), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O Verdão do Norte conquistou o título de forma invicta, inédito na sua história, e igualou o Palmas, que conseguiu o feito em 2001, 2003 e 2020. O técnico Jairo Nascimento se tornou o primeiro técnico a ser tricampeão seguido.

Tony Love e Everson Bilau foram os artilheiros do campeonato com cinco gols, cada. Além do prêmio de artilheiro, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) distribuiu a premiação de melhor goleiro, melhor técnico e melhor jogador do campeonato. Todos foram para atletas da equipe campeã. Anderson Luiz, Jairo Nascimento e Chico Bala receberam as premiações.