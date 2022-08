Share on Twitter

da reddação

Com a vitória, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença que se garante na Série C de 2023. Já o Verdão precisa de uma vitória por três gols para levar a decisão para os pênaltis, vitória por 4 a 0, por exemplo, garante o time tocantinense direto na Série C.

O São Bernardo venceu com gols de Alex Reinaldo, Hugo Sanches e Felipe Diogo. A partida de volta está marcada para o dia 27, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP).