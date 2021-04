Devido o decreto estadual que impossibilita a realização de qualquer evento esportivo a Federação Tocantinense de Futebol anunciou o encerramento do campeonato que estava em andamento. Alguns clubes anunciaram que já dispensaram jogadores.

por Régis Caio

“Tentamos viabilizar com o governo do estado a flexibilização dos jogos, no entanto entendemos que há um conflito entre o decreto estadual e o municipal. Agradeço aos prefeitos que colocaram suas praças esportivas à disposição para que déssemos sequência no campeonato. Por fim, não restou outra alternativa a não ser encerrar o certame”, disse José Wilson Soares, Superintendente da FTF.

O dirigente esportivo afirmou ainda que vai tratar do assunto somente no mês de dezembro. A Federação tomou a decisão depois de encontrar dificuldades para a realização dos jogos do estadual devido o decreto do governo do Tocantins que não permite eventos de qualquer segmento do esporte, em decorrência da pandemia.

Alguns clubes anunciaram nesta semana a dispensa de atletas é o caso do Gurupi, Capital e Tocantins de Miracema.

Confira o pronunciamento do Superintendente da FTF