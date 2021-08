Os amigos José Botelho (Gurupi) e Gil (Formoso do Araguaia) realizaram neste sábado (28) um jogo solidário na cidade de Formoso do Araguaia-TO.

Da redação

A ação solidária aconteceu no Estádio Gilberto Coelho em Formoso do Araguaia-TO e teve como objetivo arrecadar alimentos para as famílias carentes de Formoso do Araguaia.

Foram arrecadados mais de 50 cestas básicas pelos organizadores do evento.

O placar do jogo foi Amigos do Gil da JHS (Formoso) 3×5 Amigos do José Botelho (Gurupi), mas o maior vencedor foi a solidariedade de todos os atletas e convidados do evento.