Série B: Brasil de Pelotas e Botafogo-SP ficam no 0 a 0

Resultado deixa Xavante em 13º, enquanto Tricolor é o vice-lanterna

por Redação

O Brasil de Pelotas e o Botafogo-SP empataram em 0 a 0, no início da noite desta quarta-feira (16), em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro disputada no estádio Bento de Freitas.

Com este resultado, o Xavante permanece na 13ª posição com 39 pontos, enquanto o Tricolor de Ribeirão Preto continua como vice-lanterna, com 25 pontos conquistados.

A partida foi de baixo nível técnico, com as duas equipes criando muito pouco. Só quem chegou com perigo ao gol adversário foi o Brasil de Pelotas, que conseguiu três chutes a gol.

O próximo compromisso do Xavante na competição será na segunda (21), quando visita o Paraná no Durival Britto. Um dia antes o Botafogo-SP visita o CRB no estádio Rei Pelé.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.