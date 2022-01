A Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), confirmou no inicio da noite dessa quinta-feira, 27, por meio do seu Presidente Wilson Castilho, que a semifinal e a final da Copa do Craque de Futebol Amador acontecem neste final de semana em Gurupi.

da redação

O presidente divulgou a seguinte programação:

SÁBADO: 29/01/2022

SEMI FINAL

– 14h: FORMOSO E.CLUBE X MALVINAS

-15h45: JAÚ E.CLUBE X VILA SAO MIGUEL

DOMINGO 30/01/2022

FINAL

-08h: PRELIMINAR FUTEBOL MASTER – SEM TETO X OS ENFORCADOS OBSERVAÇÃO:

(PARA PARTICIPAR DA PRELIMINAR FOLIÕES DOS BLOCOS TEM QUE PESAR 100 KG ACIMA OU TER MAIS DE 50 ANOS) a partida terá ainda convidados dos blocos que vão atuar.

-10h15: EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL com Ponta Pé inicial do Governador Wanderlei Barbosa, Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, Presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Leomar Quintanilha, e do Presidente da LETA, Wilson Castilho.

-10h30: A GRANDE FINAL