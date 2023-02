da redação

“Estou com uma ótima expectativa. Tenho conversado bastante com o nosso técnico Wladimir. Acredito que vamos sair vitoriosos”, declarou.

O técnico do Gurupi, Wladimir Araújo, disse que esse retorno do Robinho é muito importante. “O retorno do Robinho é importante, ele é o jogador da posição. O João Pedro ajudou na última partida, fez a parte dele, mas com certeza o Fabrício voltando para a direita e o Robinho na esquerda a gente ganha mais pelos lados do campo com mais qualidade e velocidade”, comentou.