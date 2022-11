da redação

Na final, o Malvinas venceu de virada o Trevo da Praia pelo placar de 2 a1, com dois gols do atacante Edcarlos. A equipe conquistou 7 mil reais de premiação pela conquista. O evento é organizado pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA) e é realizado todos os anos com equipes do futebol amador de Gurupi.