da redação

“Foi uma rodada com gols e com equipes preparadas para fazerem bonito na competição e quem ganha com isso é o amante de futebol”, disse o presidente da Leta, Wilson Castilho.

DIA: 10/12/2022– Sábado

-Dueré 2X0 Malvinas

-Jaú 1X1 Santa Rita

-Trevo da Praia 0X0 Peixe

DIA: 11/12/2022– Domingo

-Vila Nova 2X1 Jardim Boulevard

-União F. Clube 2X2 Afagu

-Santa Cruz 1X1 Jardim dos Buritis

-Sucupira 0X3 Setor Industrial

-Figueirópolis 1X0 Atlético São José

-Max Zen 0X1 Vila São Miguel

-Cariri 1X0 Formoso E. Clube