Para reverter a vantagem e ir à final, o CAP precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar direto. Uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26 (sábado), às15h45 (de Brasília), no estádio Rezendão, em Gurupi.