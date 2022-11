da redação

A partida de volta acontecerá no próximo domingo, as 15h45, no estádio Castanheirão, em Miracema. As duas equipes, em 2016, disputaram a final da primeira divisão e Gurupi ergueu a taça em Miracema. Em 2020, Gurupi, novamente venceu o Miracema na final da segunda divisão no estádio Rezendão.

O presidente do Gurupi, Wilson Castilho, convida os torcedores, que puderem comparecer ao estádio, que compareçam para dar aquele empurrãozinho ao time. “Como é meio de semana, sabemos que muitos não podem ir, mas aquele que porventura puder ir, vamos nos unir e torcer para nosso camaleão do sul”, enfatizou.