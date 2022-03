O Palmas venceu o Gurupi por 3 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Tocantinense. O jogo foi realizado nesta terça-feira (1º), no estádio Rezendão, em Gurupi.

Da redação

No primeiro tempo, Camilo chutou de fora da área e marcou o primeiro para a equipe visitante. Aos 27 minutos, da primeira etapa, o jogo foi paralisado por conta da ambulância, que saiu do estádio para levar o jogador Salatiel, do Gurupi, que passou mal no banco de reservas.

Após a paralisação, o Gurupi voltou melhor e marcou com Vitinho. Na segunda etapa, o Palmas aproveitou um apagão da defesa do Camaleão do Sul e marcou dois gols em três minutos. Andrei marcou o segundo aos 21 minutos, e cruzou para Phedro Lucas decretar o placar final da partida aos 24: 3 a 1.

Com esse resultado, o Palmas permanece vivo na briga para escapar da zona de rebaixamento. O Gurupi está matematicamente rebaixado e só cumpre tabela até o fim da competição. Na próxima rodada, o Gurupi visita o já rebaixado Tocantins, no sábado (05), no estádio Castanheirão, às 16h. O Palmas tem confronto direto com o Bela Vista, no estádio Jorge Filho, no mesmo dia e horário.