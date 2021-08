O Gurupi começou bem o Campeonato Estadual Sub-17 de Futebol e venceu por 6 a 0 a equipe do Ilha Bela no estádio Resendão. Destaque do jogo foi o atacante Ray Júnior que fez quatro gols e já é o artilheiro da competição.

por Régis Caio

O Camaleãozinho do Sul abriu o placar logo aos dois minutos de jogo com o atacante Ray. Na sequência, o camisa 9 fez o segundo e o terceiro. O time aproveitou e só controlou o jogo até o apito final. Ray ainda fez mais um gol e é o artilheiro do campeonato com 4 gols.

O próximo duelo do Gurupi será no próximo domingo no estádio Resendão contra o Castelo.