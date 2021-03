Share on Twitter

O Gurupi testou neste último domingo (14) todo elenco para COVID-19. Os testes rápidos foram fornecidos pela diretoria do clube. Segundo o presidente Alex Rodrigues, todos os testados também foram submetidos a questionários para saber se registraram sintomas da doença durante os últimos dias.

da redação

“Todos os exames foram feitos da melhor maneira possível, nesse momento complicado que o estado está passando com inúmeros casos da doença, o ideal e prevenir e orientar o elenco sobre os cuidados”, disse o presidente.

Todos os testes realizados no elenco do Camaleão do Sul deram negativo. “Neste momento delicado que estamos passando, o mais importante é pensarmos na saúde de todos em primeiro lugar”, destacou o Clube.