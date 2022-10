da redação

“Temos uma diretoria de pessoas que junto comigo vão vestir a camisa do clube em busca de parceiros e vamos unir forças para termos um elenco competitivo para buscar o acesso”, afirmou o Presidente em nota divulgada pelo Camaleão do Sul.

Wladimir Araújo é anunciado

O Gurupi confirmou o retorno do técnico Wladimir Araújo para a disputa da Segunda Divisão. O profissional retorna para o quarto trabalho à frente do clube. Em 2020, Wladimir conquistou o título e o acesso da equipe à elite do futebol do Estado.