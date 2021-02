A Diretoria do Gurupi decidiu que a apresentação oficial do elenco e comissão técnica para a disputa do Campeonato Tocantinense ocorrerá nesta quinta-feira (04) às 15 horas no Centro Olímpico da cidade.

Segundo o Presidente e Técnico da equipe, Davi Lima, o time deve contar, neste primeiro momento, com 22 atletas. No último domingo (31) foram selecionados 12 jogadores que são de Gurupi e região. O time deve contar ainda com atletas da base, outros que disputaram a Segunda Divisão pelo clube em 2020 e que estão sendo sondados pela diretoria. Ainda conforme o presidente, jogadores de outros estados chegarão para reforçar o time.

“Vamos mesclar, assim dar ritmos aos treinamentos e fazer um elenco competitivo para a disputa do Campeonato Tocantinense”, destacou Davi Lima.