da redação

O Gurupi estreia pela primeira rodada do Tocantinense da segunda divisão 2022 nessa quarta-feira, 26, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, contra o São José de Palmas.

Elenco:

Mateus Lima – Goleiro – no clube desde 2013

Rodrigo Tocantins – volante e meio campo – ex Interporto – São Bento SP e Vianópolis GO

Baiano – atacante – ex Palmas ex Fluminense Feira BA e Força Jovem Lavandeira

Mateus Morais – Volante zagueiro – ex Interporto e Paraíso

Yago – Zagueiro – ex Goiás e América RN

Isaac – Volante – ex Palmas Sub 20 Campeão da categoria em 2019 e 2022

Yohan – Volante – ex Anápolis e Morrinhos GO

Zé Elias- ex -Palmas Campeão do sub-20 2019/2022, Artilheiro nessa temporada com 8 gols. Com passagens na base do Flamengo,Cruzeiro e Vitória

Tiago Alves – Goleiro – ex Interporto e Planaltina DF

Gabriel Barbosa categorias de base Gurupi Sub 20 – atacante

Mateus Henrique- Atacante – ex Goiás e Vila

Alison – Zagueiro em 2020 esteve no acesso do Gurupi ex Goiatuba Goiás

Igor Pato – atacante autor do Gol do Título do acesso do Gurupi em 2020 estava no Cerrado Goiânia.

Roniel – Atacante Ex Interporto, Ex-Aparecidense e Morrinhos-GO

João Marcelo- atacante – Ex-Anápolis e Ex-ABD Goiânia

Hugo – volante – Ex Itumbiara e Morrinhos -GO

Keven -meia – base do Gurupi

Juninho – meia atacante – Campeão pelo capital 2019 Sub-20

Marcos Tibúrcio – Zagueiro – ex Anápolis, Vila Nova-GO e ABD -GO

Comissão Técnica

O técnico Wladimir Araújo comanda o clube pela quarta vez. Em 2017 foi o responsável pela campanha histórica do clube do Brasileiro Série D, ficando entre os melhores 16 clubes da quarta divisão do Brasil.

Em 2018 foi vice campeão tocantinense com o clube e campeão em 2020 da segunda divisão conquistando o acesso com o clube.

Preparador Físico: Rodrigo Ferreira

Preparador de Goleiro: Gustavo Borges

Rafael Araújo: Auxiliar Técnico

Massaterapeuta:Cláudio Felix

Mordomo: Ilmar Rodrigues

Torcedores e desportistas prestigiaram a apresentação

O secretário municipal de Esportes e Juventude de Gurupi, Silvério Filho, marcou presença, representando a prefeita Josi Nunes. O deputado estadual eleito, Eduardo Fortes, também esteve no estádio para prestigiar a equipe, representando o Presidente do Grupo Cooperfrigu Alimentos, Oswaldo Stival.