Visando competições anunciadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) como estadual sub-15, sub-17 e sub-19 a diretoria do Gurupi está realizando uma seletiva para descobrir novos talentos para as categorias de base e revelá-los para o futebol. “A base será o nosso foco”, disse o Presidente do Clube Alex Rodrigues.

por Régis Caio

Na semana passada foi realizada uma seletiva em Gurupi, já nesta, os diretores do clube estão monitorando atletas nas cidades de Paranã e Peixe, todos para as categorias de base visando as competições da FTF para este segundo semestre.

“Nosso papel será valorizar as categorias de base e aproveitá-los para o time profissional. Esses garotos terão oportunidade e vamos descobrir novos talentos para o futebol, para isto, estamos buscando estrutura adequada para esses atletas, pois o Camaleão do Sul é grande”, disse o Presidente Alex Rodrigues.