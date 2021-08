As equipes do Castelo, Gurupi e Vila Nova estarão disputando em três categorias em Campeonatos Tocantinenses.

da redação

Inicia-se neste mês de agosto Campeonatos Estaduais de várias categorias com jogos em várias cidades do nosso estado. Gurupi terá seus representantes em três categorias com os jogos em casa disputados no Estádio Gilberto Rezende Rocha “Rezendão”.

O Esporte Clube Castelo estará representando o município nas categorias Sub-15, Sub-17 e Amador Aberto, sendo que no Amador em parceria com a MaxZen que é atual campeã da Copa do Craque 2019/2020. As categoria de base terão o comando do experiente Técnico Alcides Gonçalves, enquanto que o Amador será comandado pelos diretores da MaxZen e Castelo Max Welbe Ferreira e Torquato Noleto.

O camaleão do sul como é conhecido o Gurupi Esporte Clube irá participar com as categorias Sub-15 e Sub-17 e terão o comando do técnico Pedrinho que inclusive já iniciou o trabalho a frente da base do clube.

O Vila Nova será outro representante gurupiense no Campeonato Tocantinense Amador Aberto e terá o comando do treinador Paulo Marques e os diretores Lourenço e Lucas Araujo que estão voltando as atividades do clube após alguns anos fora das disputas.

A região sul também estará representada pela equipe do Juventude de Lagoa da Confusão (Amador Aberto) e Ilha Bela de Paranã (Sub-15, Sub-17 e Amador Aberto).

1° Rodada

Sub-15

15/08 14h30 Gurupi x Ilha Bela – Rezendão – Gurupi/TO.

15/08 16h30 1° BPM x Castelo – Campo do 1° BPM – Palmas/TO.

Sub-17

15/08 16h Gurupi x Ilha Bela – Rezendão – Gurupi/TO.

15/08 16h Interporto x Castelo – General Sampaio – Porto Nacional/TO.

Amador Aberto

22/08 16h Juventude x Vila Nova – Lagoa da Confusão/TO.

O Castelo Maxzen folga na primeira rodada do certame.