A aldeia de todos os povos do Tocantins e do Mato Grosso, assim pode ser definida a Aldeia Canuanã, na Ilha do Bananal, nesse sábado, 18, e no domingo, 19. Nesses dois dias, a comunidade foi sede do campeonato de futebol amador dos povos indígenas. O vice-governador Wanderlei Barbosa e a titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, estiveram no local para acompanhar o início dos jogos.

Bola em campo e um grande momento de integração cultural. De acordo com o cacique da Aldeia Canuanã, Tehybi Javaé, os jogos de futebol amador fazem parte da história dos povos indígenas tocantinenses.

“Há muitas décadas, é realizado o campeonato que reúne times do Tocantins e do Mato Grosso. Nós também participamos dos jogos que ocorrem em outras aldeias”, ressaltou o cacique.

Os jogos encabeçados pelo povo Javaé foram divididos em duas partidas de 10 minutos e, neste ano, contaram com a participação de 31 times. Desses, dois são do Mato Grosso e um do povo branco. Homens e mulheres entraram em campo em busca do título de campeões.

As competições esportivas ocorreram em duas ocasiões distintas em 19 de abril, data em que é lembrado o Dia dos Povos Indígenas e, em 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. “Neste ano, tivemos que adiar os jogos, mas reorganizamos e estamos fazendo neste fim de semana. Não estão todos os povos como antigamente, mas já tem muita gente”, explicou Tehybi Javé.

O vice-governador Wanderlei Barbosa destacou que a valorização do esporte é uma das bandeiras da gestão. “O futebol é uma paixão de todos os tocantinenses, de todos os brasileiros. O campeonato dos nossos parentes indígenas é um exemplo disso. Por isso, nós incentivamos e investimos no esporte, pois é um meio de formarmos cidadãos”, ressaltou.

Na ocasião, a titular da Seduc, Adriana Aguiar, também fez questão de visitar a Escola Indígena Tainã – Aldeia Canuanã, que atende 162 estudantes. Ela lembrou que, atualmente, o Estado conta com 92 escolas indígenas e 34 extensões e que tem trabalhado para garantir um ensino de qualidade para todos os tocantinenses.

“Essa unidade de ensino já é referência para a comunidade e, com a ampla reforma pela qual ela vai passar, se tornará ainda mais. Hoje, por exemplo, ela é ponto de apoio para a realização dos jogos, seguindo a orientação do governador Mauro Carlesse, de ter os espaços de ensino disponíveis para a comunidade, a serviço da formação integral dos estudantes”, pontuou Adriana Aguiar.