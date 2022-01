Share on Twitter

Dois times de cidades vizinhas de Gurupi fazem neste domingo a final da tradicional Copa do Craque de Futebol Amador.

Por Régis Caio

Formoso e Jaú estão na final da competição. As duas equipes passaram na semifinal, realizada neste sábado, 29, em Gurupi.

O Formoso eliminou nos pênaltis a equipe do Malvinas, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Já o Jaú venceu por 1 a 0 a Vila São Miguel, de Peixe.

A final acontece às 10:30 no Campo de terra da Avenida C, no Nova Fronteira.