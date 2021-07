O clube gurupiense irá disputar a 1° Copa Centro Oeste Goiano em Goiânia entre os dias 25 e 31 de Julho.

Por Allison Gonçalves

As categorias Sub-15 e Sub-17 do Esporte Clube Castelo irão representar o município e o estado no certame que terá início no dia 25 de Julho e finaliza no 31 de Julho. Serão 20 atletas de cada categoria que estarão disputando o torneio.

O Embarque da delegação está previsto para sábado (24) a noite e a chegada prevista para ao amanhecer na capital goiana. A comissão técnica trabalha diariamente para fechar os detalhes técnicos e físicos dos atletas.

O Torneio terá jogos em Goiânia e também Aparecida de Goiânia e contará com a presença de olheiros de vários clubes do Brasil.