Os jogos entre Gurupi x Interporto e Palmas x Capital, válidos pela 6ª rodada do Tocantinense foram interrompidos pela PM por causa do decreto estadual que proíbe a realização de jogos no estado.

Da redação

As duas partidas seriam realizadas no estádio Rezendão neste domingo (04) foram interrompidas pela PM. O motivo é o decreto do governo do Tocantins, que suspende a realização de eventos esportivos foi prorrogado por mais 15 dias, na última terça-feira (30).