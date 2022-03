Share on Twitter

A edição 2022 da Copa Sul de Futebol Amador – Taça Tocantins, inicia neste sábado, 26, com a realização de cinco partidas, e no domingo, 27, com nove partidas.

da redação

A Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA) e a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgaram a programação da primeira rodada.

Sede: Silvanópolis (Estádio Josias Guimarães) Sábado, 26 de Março de 2022

14h – Lanternagem x Ipueiras

16h15 – Silvanópolis x Rio dos Bois

18h15 – Pindorama x Aureny II

20h15 – Santa Rosa x Oswaldo Cruz

Sede: Gurupi (Estádio Rezendão) Sábado, 26 de Março de 2022

18h – Max Zen x Vila Nova

Sede: Gurupi (Estádio Rezendão) Domingo, 27 de Março de 2022

08h45 – Jardim dos Buritis x Jardim Boulevard

14h30 – Santa Rita x Atlético São José

16h30 – Dueré x Malvinas

Sede: Jaú do Tocantins (Estádio Uiatan Cavalcante) Domingo, 27 de Março de 2022

08h45 – Jáu Esporte Clube x Peixe

14h – Vila São Miguel x São Bento

16h – Novo Horizonte x São Valério

Sede: Figueirópolis (Estádio Ostuil Soares) Domingo, 27 de Março de 2022

08h45 – Alvorada x União de Formoso do Araguaia

14h – Vila São José x Sucupira

16h – Figueirópolis x Formoso Esporte Clube