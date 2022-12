A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, está disponibilizando 8 tendas e 8 banheiros químicos, de acordo com o pedido da organização. Já a partir de janeiro, serão instaladas no local 10 tendas e 10 banheiros químicos; além disso, a gestão cedeu bolas oficiais e também os troféus e as medalhas.

“Por determinação da nossa prefeita Josi Nunes, sempre temos colaborado com todos os eventos esportivos do nosso município, dentre eles a Copa do Craque, pela tamanha importância que ela tem para o futebol amador da nossa cidade. Toda solicitação da organização da Copa do Craque foi disponibilizada pela Prefeitura e pela Secretaria”, afirmou o secretário Municipal de Juventude e Esportes, Silvério Filho.

A Copa do Craque é realizada pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), Bloco Os Enforcados e Federação Tocantinense de Futebol. A abertura oficial da competição será neste sábado, 10, a partir das 15 horas e a grande final está marcada para o dia 12 de fevereiro de 2023. Neste ano, participam da disputa cerca de 600 atletas de 20 equipes de Gurupi e de algumas cidades da região.