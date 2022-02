Tocantinópolis-TO e Náutico se enfrentam pela 1ª vez em uma edição de Copa do Brasil nesta quarta-feira (23), às 20h30 (de Brasília), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, a 528 km da capital Palmas. A partida é válida pela 1ª fase do torneio nacional. O Verdão do Norte precisa da vitória para avançar. Já o Timbu, por ter melhor posição no ranking da CBF, se garante na próxima fase com um empate.

da redação