A equipe gurupiense enfrentará o Botafogo nesta quarta (10) às 15h no Estádio Nilton Santos “Engenhão” pela Copa do Brasil Sub-20.

por Régis Caio

“Expectativa boa de participarmos desta competição nacional e representar o estado e a cidade de Gurupi, esperamos fazer um bom jogo”, disse o técnico Alcides Gonçalves.

O time gurupiense conquistou a vaga na Copa do Brasil após vencer na semana passada o campeonato estadual sub-20. O Castelo bateu o Taquarussú no estádio Resendão.

Convocação do Esporte Clube Castelo, para o jogo da primeira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos “Engenhão” no o Rio de Janeiro, na próxima quarta (10/03).

01 – Adilson Batista Fonseca, diretor e chefe da delegação.

02 – Alcides Gonçalves, técnico.

03 – Alisson Reges Gonçalves, preparador físico.

04 – Denilson Gontijo, Massagista.

05 – João Victor

06 – Rafael Borges

07 – Pedro Ferreira

08 – Rikelmy

09 – Carlos Daniel

10 – Kayo Vinícius

11 – Elton Jean

12 – Gabriel Alcântara

13 – Eduardo Mafalda

14 – Diego Alves

15 – João Henrique

16 – Bruno César

17 – Eduardo Lima

18 – Breno Lima

19 – Mateus Sousa

20 – Keven Eduardo

21 – Marcus Vinicius

22 – Pedro Henrique

23 – Vitor Marra.