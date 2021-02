Share on Twitter

A equipe do Gurupi, comandada por Davi Lima, apresentou oficialmente na tarde dessa terça-feira (9), no Centro Olímpico, o elenco e comissão técnica para o Tocantinense 2021.

O Camaleão do Sul estreia no dia 21 de fevereiro contra o Araguacema, na Arena Taça.

Dentre os reforços está o atacante Washington, que veio do futebol carioca e que espera fazer um bom campeonato. “Vim para somar ao grupo e ajudar os companheiros a conquistar o título. O Gurupi é gigante no estado e vamos honrar este manto”, disse.

Jogador da região, o volante Fred destacou que cada jogo é uma decisão e exaltou o trabalho da diretoria de valorizar atletas da cidade e da base. “Esperamos fazer bonito no campeonato. A diretoria está com um time mesclado com atletas da cidade, das categorias de base e companheiros que vieram de fora para reforçar”, afirmou.

Prestigiaram o evento o Diretor de Esportes do Município, Paulo Magalhães, que esteve representando a prefeita Josi Nunes, o Presidente da Câmara Municipal Rodrigo Maciel e o empresário João Paulo da Rafisk, representando o segmento empresarial e que está apoiando o clube.

Veja relação do elenco:

Goleiros: Eric e Daniel

Laterais direito: Anderson e Eduardo

Laterais esquerdo: Marlan, Douglas e Kaio

Zagueiro: Felipe, Lucão, Maike, Paulo Barraka e Fabinho

Volantes: Fred, Luciano, Diego Moura, Carlos Júnior, Maicon (também atua como lateral esquerdo) e Matheus

Meias: Bruno, Wellisdey, Danilo Lira e Willian

Atacantes: Ivan, Jonathan, Milton, Tiago, João Lucas, Washington Luiz, Felipe Carioca, Kaio e Adson

Comissão técnica

Treinador/ presidente – Davi Lima

Auxiliar Técnico – André Ricardo

Preparadores Físicos – Pablo Narciso e Mônia Praxedes