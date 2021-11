Por Redação

O Estádio Nilton Santos, na capital, foi palco de uma partida em prol da solidariedade, na tarde deste sábado (20). Grandes nomes do esporte brasileiro participaram da 5ª edição do Futebol Solidário, que buscou arrecadar alimentos não-perecíveis para serem doados a entidades carentes em Palmas. Homens, mulheres, crianças, jovens e idosos marcaram presença e prestigiaram o evento.

“Em todas as edições nós arrecadamos 106 toneladas de alimentos e a nossa meta era arrecadar 50 este ano. Graças à sociedade tocantinense, aos patrocinadores e empresas que nos apoiaram, já chegamos a 62 toneladas até o início da partida. Estamos muito gratos com essa arrecadação histórica e essa atitude fará uma diferença enorme na mesa de quem mais precisa”, enfatizou.

“Estou feliz com essa festa do esporte. Quero parabenizar a organização e os parceiros que abraçaram a causa, doaram os alimentos e estão aqui para acompanhar o jogo com algumas estrelas do nosso país”, pontuou.