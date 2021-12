Cerca de 70 jogadores participaram do jogo principal entre as equipes Amigos do Edinho contra Diretoria & Amigos do Gurupi Esporte Clube.

por Régis Caio

Foi realizado neste último final de semana em Gurupi a nona edição di futebol solidário “Troféu Levi Câmara Costa”. O objetivo foi arrecadar cestas básicas para a comunidade carente de Gurupi. Conforme a organização, foram arrecadadas 170 cestas básicas que foram distribuídas antes do jogo principal na noite da última sexta-feira (17) no Estádio Resendão.

Durante o evento, todas as equipes receberam o Troféu Levi Câmara Costa pela participação no evento. Levi Câmara Costa foi secretário das Assembleias de Deus por mais de 20 anos, e faleceu no fim de março de 2021, após complicações causadas em decorrência da Covid-19. Seus familiares compareceram ao evento e o seu irmão Pastor Joel Câmara representou a família participando do jogo principal.

O evento teve narração/transmissão ao vivo pelo YouTube através do canal RR10 Tocantins.