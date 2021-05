A edição do futebol solidário amigos do Atlético São Jose de Gurupi e Amigos do Gil da JHS de Formoso do Araguaia ocorreu na tarde deste último sábado,29, e arrecadou alimentos em cestas básicas, doadas por cada atleta que participou do evento realizado no Centro Olímpico de Gurupi.

da redação

Segundo José Botelho, Presidente do Atlético São José, a iniciativa foi em virtude da pandemia, em que várias famílias estão precisando de alimentos. “Estou muito feliz com o sucesso do evento e quero aqui agradecer a todos os parceiros e colaboradores. Breve vamos realizar outro com essa finalidade”, disse.

O desportista Gil da JHS de Formoso do Araguaia parabenizou a todos os envolvidos no evento. “Isso mostra nossa credibilidade no meio esportivo e o melhor foi tudo transmitido ao vivo no Youtube no canal do nosso parceiro RR10 Tocantins foi muito bom o evento”, comentou.