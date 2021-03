No próximo sábado, dia 06 de março, as meninas enfrentam o time de Paraíso, no Estádio José Pereira.

por Redação

No próximo sábado, dia 06, ás 17h, acontece a grande final do Campeonato Tocantinense de futebol feminino. A disputa será na cidade de Paraíso, no Estádio Municipal José Pereira Rego, o Pereirão.

A equipe campeã representará o Tocantins no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A2 , a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Com apoio da Union Life Administradora de Benefícios, que também é a patrocinadora oficial dos times do Flamengo (Rio de Janeiro) e Gama (Brasília) e Pinhalnovense (Portugal), o Grêmio Tocantins/Union Life começou no futsal e hoje reúne uma equipe de 24 jogadoras com idade entre 17 e 24 anos, oriundas de várias regiões do país e do Tocantins.

Para o CEO da Union Life Fábio Santos, ” chegarmos à final já é uma vitória para todas as meninas e todos os envolvidos nesta empreitada. Temos orgulho em criar uma nova geração de jogadoras“ enfatiza.

Sobre a Union Life

A Union Life é uma empresa de administração de benefícios 100% nacional, composta por equipes que trabalham no desenvolvimento de programas que visam aperfeiçoar resultados clínicos e financeiros mais efetivos. Possui hospitais credenciados no Brasil em localidades como Palmas, no Tocantins (TO).

Hoje a empresa tem a missão de se transformar na mais eficiente administradora de benefícios do Brasil, oferecendo acesso aos melhores planos de saúde, odontológicos e benefícios múltiplos a seus segurados.

Desde 2013 a sede se localiza na Avenida Paulista em São Paulo. O ano de 2017 foi marcado pela abertura da filial no Rio de Janeiro, seguida pela unidade em Brasília no ano de 2018.

Hoje a Union Life tem entre seus parceiros Bradesco Saúde, Porto Seguro, Sul América, Amil, Unimed, HapVida Odonto, e outros.