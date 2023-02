da redação

O Tigre deve perder pontos e receberá uma multa em dinheiro. O único gol, da partida, foi anotado por Igor Pato, aos 36 da etapa inicial. Lei do EX! Igor Pato passou pelo Interporto em 2020. Na próxima rodada, o Gurupi recebe o Capital, no Rezendão, em Gurupi, no dia 18, às 16h. Já o Interporto deve ter o confronto contra o Bela Vista, na mesma data, remarcado já que a equipe tem compromisso pela Copa Verde.