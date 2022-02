Mesmo com o domínio Flamengo na maior parte do confronto, o Fluminense conseguiu conter o ataque adversário e foi letal quando teve sua chance. O primeiro clássico do Campeonato Carioca terminou com uma vitória Tricolor por 1 a 0, que dá esperanças ao torcedor com o time de Abel Braga e deixa os rubro-negros com uma pulga atrás da orelha no início da temporada.

Com o resultado, o Fluminense pulou para a segunda posição da Taça Guanabara, com 9 pontos. Já o Flamengo permanece com 7 pontos, na quarta posição.

Gol no fim

O Flamengo foi melhor durante o confuso e movimentado primeiro tempo, mas o Tricolor também criou chances. Logo com um minuto, Arrascaeta e Andreas Pereira tramaram boa jogada e a bola chegou até Gabigol, que chutou forte para a boa defesa de Marcos Felipe. O Fluminense respondeu dois minutos depois com Luiz Henrique. O camisa 11 avançou pela esquerda, driblou três marcadores, mas chutou mal.

Aos 7 minutos veio o lance polêmico da partida. Andreas tentou cruzamento e a bola desviou no braço de Nino, dentro da área. O árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus assinalou o pênalti. Os jogadores do Fluminense reclamaram muito e Felipe Melo chegou a empurrar Diego. Após 7 minutos, o juiz consultou o VAR (árbitro de vídeo), anulou a penalidade e mostrou cartão amarelo para Diego e Felipe Melo.

O Tricolor quase abriu o placar aos 27 minutos. Fred tentou o domínio e a bola sobrou para Willian. O camisa 9 ajeitou para a perna direita e bateu no cantinho de Hugo, que fez uma grande defesa e salvou o Rubro-Negro. Aos 31 minutos foi a vez de o Fla chegar com perigo. Gabigol recebeu pela direita e tentou tocar para Arrascaeta dentro da pequena área, mas Felipe Melo chegou dando carrinho para salvar o Flu.

No fim da primeira etapa, David Braz e Gustavo Henrique discutiram, trocaram agressões, mas o árbitro deu cartão amarelo para os zagueiros. No lance seguinte, escanteio para o Fluminense, que Luiz Henrique cabeceou na rede pelo lado de fora.

O segundo tempo estava morno até os 27 minutos, quando o Flamengo abriu o placar com Gabigol. Cruzamento pela direita de Rodinei, a bola desviou em Willian Arão, no peito de Léo Pereira e Gabigol apareceu na segunda trave para marcar. Contudo, o VAR entrou em ação e anulou o gol por causa de impedimento do camisa 9 do Rubro-Negro.

O jogo ficou quente de novo e não demorou muito para uma nova confusão. Aos 34 minutos, Vitinho fez falta dura em Calegari. Os jogadores se estranharam e o árbitro expulsou os dois.

Quando o 0 a 0 parecia inevitável, o Tricolor marcou o gol da vitória aos 43 minutos. Falta pela direita cobrada por Yago na segunda trave. Isla subiu e não achou nada, Arias apareceu sozinho e cabeceou. A bola passou entre as mãos do goleiro Hugo e morreu no fundo da rede Rubro-Negra.

O Flamengo ainda teve chance de empate aos 52 minutos. Marinho fez boa jogada pela direita e tocou para a pequena área. Gabigol finalizou e Marcos Felipe fez um milagre, defendendo à queima-roupa. No último lance, o goleiro Tricolor fez o que parecia inacreditável. Cobrança de escanteio pela direita e Lázaro apareceu sozinho para cabecear, mas Marcos Felipe salvou novamente e garantiu a vitória tricolor.

Na próxima rodada, o Fluminense faz mais um clássico, contra o Botafogo, quinta-feira (10), às 20h (horário de Brasilia), no Nilton Santos. Já o Flamengo tenta se recuperar diante do Audax, também na quinta-feira, às 19h, no Raulino de Oliveira.