O Flamengo, que disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras no fim do mês, doou duas camisas autografadas para ajudar na campanha de arrecadação de alimentos do 5º Futebol Solidário do Tocantins, que será realizado dia 20 de novembro, em Palmas.

Assinam as camisas 13 jogadores do Mengão, entre eles o atacante Gabigol!

As camisas serão sorteadas entre os torcedores que forem ao Estádio Nilton Santos, local da partida. O ingresso é 1kg de alimento não perecível. E para facilitar o acesso dos torcedores, haverá transporte coletivo gratuito para o estádio no dia da partida (ida e volta).

A meta é arrecadar 50 toneladas de alimentos que serão distribuídos para mais de 80 entidades que ajudam famílias carentes em todo o Tocantins.

Várias estrelas já confirmaram presença e outras serão anunciadas todos os dias até a data da partida:

Romário, herói do Tetracampeonato Mundial da Seleção e hoje senador; Lúcio, Pentacampeão Mundial com a Seleção em 2002; Tiririca, humorista; Popó,Tetracampeão Mundial de Boxe; Felipe Fraga, Campeão Brasileiro de Stock Car; Flávio Conceição, jogador que brilhou no Palmeiras e na Seleção; Alvaro Garnero, apresentador da TV Record; Tirullipa, humorista; Esquerdinha, ex-jogador do São Caetano; Odvan, ex-zagueiro do Vasco; Andres Sanchez, ex-presidente do Corinthians.

Apoiadores

*+ Informações*

5º Futebol Solidário do Tocantins

Estádio Nilton Santos, Palmas

20 de novembro, 16h

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Locais de troca de ingressos:

Quartetto Supermercados – Palmas Shopping, Loja Sul e Loja Norte

Instagram oficial: @solidario.futebol