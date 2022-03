Por Alisson Régis

A sessão desta quarta-feira (23) foi bem extensa pois em duas vezes a mesma foi suspensa para convocação da reunião das comissões pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final Vereador Matheus Monteiro. Em uma destas suspensões entrou em pauta na Comissão o projeto de doação da área ao Castelo aonde primeiramente foi lido o pedido de vistas do processo pelo Vereador Zezinho da Lafiche, pedido este que teve parecer favorável. Em seguida o Vereador Matheus Monteiro, relator do projeto, deu novamente parecer favorável ao andamento do projeto. Os vereadores Colemar da Saborelle que também é relator do projeto, César da Farmácia e Valdonio Rodrigues acompanharam Matheus Monteiro e deram também parecer favorável, desta forma o projeto foi para votação em plenário entrando na pauta do dia.



Na votação em plenário todos os 14 vereadores votantes (o presidente da Câmara Vereador Rodrigo Maciel só vota em caso de desempate) votaram a favor da doação da área ao Esporte Clube Castelo. A lei agora passa pela sanção da Prefeita Josi Nunes para assim a Associação poder começar a trabalhar em local próprio.

Polêmica

Após bate boca entre membros da Comissão da Comissão de Constituição e Justiça entre os vereadores Zezinho da Lafiche e Mateus Monteiros, o Projeto de Lei de doação de área para o Castelo Esporte Clube foi aprovado com anuência dos relatores.